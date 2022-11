Modern Warfare 2 nella storia: è il Call of Duty venduto più velocemente di sempre

Che il debutto del nuovo Call of Duty sia stato un enorme successo è cosa già nota: COD Modern Warfare 2 è stato il miglior lancio di sempre su PS Store per la serie, raggiungendo un risultato analogo anche su Steam. Adesso scopriamo maggiori dettagli sulla portata di questo esordio esplosivo.

Stando ad un report di Barron's, l'ultima fatica di Infinity Ward si è rivelata essere il capitolo venduto più velocemente in assoluto dell'intero franchise, generando introiti per 600 milioni di dollari nel solo weekend di lancio. Di fatto si tratta della situazione opposta rispetto al precedente gioco del brand, quel Call of Duty Vanguard che, oltre a non ottenere grandi consensi di critica, registrò anche vendite molto deludenti a livello globale per gli standard di COD.

In attesa di scoprire anche quale sarà l'impatto di COD Warzone 2, previsto in uscita per il prossimo 16 novembre, il successo di Modern Warfare 2 lascia quindi intendere che il brand continui ad essere fortissimo a livello commerciale, sebbene non siano mancate problematiche di natura tecnica ad affliggere i primi giorni dell'opera.

A tal proposito Activision ed Infinity Ward hanno pubblicato la prima patch di COD Modern Warfare 2 proprio per risolvere alcuni dei bug emersi oltre a disattivare un accessorio che permetteva di sfruttare un glitch a proprio vantaggio.