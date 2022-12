Modern Warfare 2 supera Elden Ring: è il gioco più venduto del 2022 negli USA

Top-Selling Games, U.S., 2022 To Date:



1. CoD: MW2

2. Elden Ring

3. Madden NFL 23

4. Lego SW: TSS

5. God of War Ragnarok

6. Pokémon Legends Arceus

7. Pokémon Scarlet & Violet

8. Horizon Forbidden West

9. FIFA 23

10. MLB: The Show 22



Per NPD Group. pic.twitter.com/B0jsxl8osn