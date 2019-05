Modern Warfare 4 sarà COd 2019? Infinity Ward invita gli utenti ad avere pazienza

Activision ha confermato che il reveal di COD 2019 avrà luogo entro la fine di giugno. Questo, tuttavia, non sembra aver arrestato il diffondersi di rumor in merito all'identità del gioco, che si fanno al contrario sempre più numerosi.

In particolare, la community legata alla serie videoludica sembra star attendendo con particolare ansia un possibile annuncio di Modern Warfare 4. La "febbre da reveal" è cresciuta in maniera piuttosto esponenziale nel corso delle ultime settimane, soprattutto tra gli utenti Reddit, e, alla fine, un eo dei membri di Infinity Ward ha deciso di spendere alcune parole sull'argomento, tramite il proprio account Twitter ufficiale.

In particolare, alla richiesta di un utente attivo sul social network che chiedeva appunto notizie in merito, è giunta un cinguettio di risposta direttamente da Taylor Kurosaki, Narrative Director presso la software house. Come potete verificare in calce a questa news, l'autore ha invitato la community a pazientare, scrivendo testualmente: "Fate un respiro profondo. Siate pazienti. Grandi cose attendono coloro che attendono". Purtroppo, come prevedibile, Kurosaki non ha condiviso alcun dettaglio concreto in merito alla natura del prossimo COD.



E mentre cresce l'attesa per il reveal dell'iterazione 2019 della celebre saga videoludica, incredibilmente, hanno già iniziato a diffondersi rumor su COD 2020!