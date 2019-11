Modern Warfare: è iniziato il roll out della patch 1.09 per PC, PS4 e Xbox One

Infinity Ward ha iniziato il roll out della nuova patch 1.09 di Call of Duty: Modern Warfare per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori avevano pubblicato solo venerdì una patch esclusiva per la versione PC che correggeva il problema di stuttering delle cutscene.

La patch 1.09 introduce una serie di correzioni generali alle Spec Ops oltre ad eliminare un exploit che permetteva agli utenti di duplicare le proprie killstreaks. Inoltre sono state apportate ulteriori modifiche al famigerato fucile 725 che comprendono una riduzione del range del danno base, una significativa riduzione del range del danno collaterale, un piccolo incremento della dispersione del colpo senza mira ed infine una riduzione del danno effettivo senza mira. Insomma, tutte modifiche che sono volte a ridurre (ancora una volta) gli effetti letali di questo fucile a canna liscia. Potete trovare la patch note completa a questo link.

Recentemente è emersa su Reddit la gigantesca mappa per la modalità Battle Royale di Modern Warfare. In attesa di saperne di più, avete visto Gianni Morandi e Rovazzi alle prese con Call of Duty Modern Warfare?