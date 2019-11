Call of Duty Modern Warfare: un leak svela la presenza di alcune modalità di gioco inedite

Come tutti i moderni giochi orientati all'online anche il nuovo Call of Duty: Modern Warfare è stato sottoposto alla lente d'ingrandimento dei dataminer. L'utente That1MiningGuy, già noto per i leak su Apex Legends, sembra aver scoperto alcune modalità nascoste.

Solo ieri That1MiningGuy aveva rivelato la presenza di 38 mappe inedite per Modern Warfare. Oggi è il turno di alcuni nuovi file che dimostrerebbero la presenza di nuove modalità di gioco. Tra queste spiccano sicuramente la modalità "Cattura la Bandiera" e la modalità "Arena", ognuna delle quali offre le tre varianti di difficoltà Standard, Hardcore e Realismo. Ovviamente, è possibile che Infinity Ward non implementi mai tali modalità ma data la popolarità di alcune di queste viene automatico sperare in un futuro aggiornamento. Altri leak sono ancora più drastici e sembrano aver individuato la presenza di una modalità Zombie, anche se gli sviluppatori hanno sempre negato la loro prossima esistenza in Modern Warfare. Solo con i futuri annunci ufficiali potremo vedere se queste informazioni nascoste nel codice del gioco si riveleranno fondate.

Intanto, vi ricordiamo che potete leggere la recensione di Call of Duty: Modern Warfare sulle pagine di Everyeye.