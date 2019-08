Modus Games annuncia Rock of Ages 3: Make & Break, in arrivo nel 2020

Il publisher Modus Games e lo sviluppatore ACE Team sono lieti di annunciare Rock of Ages 3: Make & Break, il nuovo capitolo della serie Rock of Ages in arrivo a inizio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Con l'occasione è stato pubblicato il primo trailer del gioco.

Come i precedenti giochi della saga, anche Rock of Ages 3: Make & Break si presenta come un tower defense infarcito di azione e stile, con i giocatori chiamati a controllare delle giganti sfere di pietra. I giocatori, inoltre, potranno usufruire di un nuovo editor con cui creare livelli, in modo da creare ulteriori sfide da portare a termine.

Questo nuovo capitolo, inoltre, rappresenta un punto di svolta anche per lo sviluppatore. Se i primi due titoli della serie sono stati pubblicati da SEGA, il terzo in arrivo vedrà la collaborazione di ACE Team con il nuovo publisher Modus Games, la stessa compagnia dietro Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection.

L'uscita di Rock of Ages 3: Make & Break è fissata per i primi mesi del 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla finestra di lancio, vi lasciamo alla visione del nuovo trailer riportato in cima alla notizia.