Modus Games sarà all'E3 2019: presenti Trine 4, Ary e un misterioso JRPG

Modus Games, una delle case di produzione più in crescita dell'industria videoludica, annuncia la sua partecipazione all'E3 2019 previsto tra l'11 e il 14 giugno a Los Angeles. Durante l'evento saranno mostrati diversi progetti editi dalla compagnia, compreso l'atteso Trine 4 The Nightmare Prince.

La kermesse losangelina darà così modo a Modus (scusate la ripetizione) di illustrare gli interventi compiuti dai ragazzi di Frozenbyte per plasmare la colorata dimensione di Trine 4: lo stand del publisher ospiterà infatti una postazione dedicata a The Nightmare Prince per consentire agli spettatori della fiera di provare in anteprima il titolo prima della sua uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Agli utenti delle medesime piattaforme saranno poi dedicati i focus di Modus Games su Ary and the Secret of Seasons, un intrigante avventura free roaming sviluppata da eXiiin con protagonista una giovane ragazza capace di manipolare le stagioni per risolvere enigmi e affrontare battaglie di complessità e difficoltà crescente.

Oltre ad Ary e a Trine 4, verrà dato ampio spazio a Bear With Me: The Lost Robots, il nuovo capitolo dell'apprezzata serie di avventure punta e clicca di Exordium Games, e a Lost Words Beyond the Page, un rompicapo creato da Sketchbook Games seguendo la storia della famosa scrittrice di videogiochi Rhianna Pratchett. Nel corso dell'E3 2019, infine, sarà mostrato per la prima volta un nuovo e misterioso JRPG che Modus descrive come "incredibilmente ambizioso e dal grande impatto visivo".