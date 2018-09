Mojang annuncia Minecraft: Dungeons per PC, arriverà nel 2019

Nelle scorse ore, Mojang, la compagnia svedese di proprietà di Microsoft, ha annunciato Minecraft: Dungeons, un action/adventure del tutto nuovo ispirato ai classici dungeon crawler.

Il titolo, basato sul popolarissimo Minecraft, è in sviluppo presso un piccolo team dedicato con sede a Stoccolma. Come si può leggere nel comunicato ufficiale, si tratta di un progetto nato per pura passione nei confronti dei classici dungeon crawler. Nel pieno rispetto del genere, in Minecraft: Dungeons i giocatori scopriranno costantemente nuove armi e oggetti che li aiuteranno a sconfiggere i nemici.

I dungeon potranno essere affrontati in solitaria oppure in gruppi composti da un massimo di 4 giocatori. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia, che fornisce un'idea del tono della produzione e permette di dare uno sguardo ad alcuni livelli e nemici.

Minecraft: Dungeons è al momento in sviluppo esclusivamente per PC e verrà pubblicato in una non meglio precisata data del 2019. Nessun'altra piattaforma è stata annunciata, ma non è escluso che ciò possa avvenire dopo il lancio del gioco.