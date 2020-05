Mojang si traforma: la software house di Minecraft cambia nome e logo

A pochi giorni dal lancio di Minecraft Dungeons, i vertici di Mojang tracciano la strada che li condurrà verso la nextgen rappresentata da Xbox Series X (e non solo) svelando il nuovo nome e logo della compagnia.

L'azienda svedese che ha dato vita al fenomeno videoludico di Minecraft partendo dalla visione creativa di Markus Persson (che ha lasciato Mojang nel 2004 dopo l'acquisizione di Microsoft), decide così di rinnovarsi ancora una volta a undici anni dal lancio del loro iconico sandbox a mondo aperto.

Come spiega Thomas Wiborgh, Head of Creative Communications, questo nuovo capitolo della storia della software house europea verrà tenuto a battesimo con la modifica del logo aziendale e del nome stesso della compagnia: a partire da oggi, infatti, la sussidiaria della casa di Redmond si chiamerà Mojang Studios per "riflettere la sua vocazione multipiattaforma, multi-titolo e multi-location".

A detta di Wiborgh, quella che un tempo era una semplice startup videoludica fondata e composta da una manciata di sviluppatori alle prime armi, col tempo si è lentamente trasformata in un colosso internazionale con uffici in tutto il mondo e una forza lavoro composta da centinaia di talenti. E questo, senza citare le migliaia di tester e i milioni di fan di Minecraft che, con la loro passione, hanno contribuito ad arricchirne l'universo digitale.

Dopo Minecraft Earth e Minecraft Dungeons, nel futuro dei Mojang Studios è così prevista la produzione di un film, la creazione di uno spettacolo dal vivo e lo sviluppo di "giochi nuovi di zecca" per PC, Xbox Series X e, presumibilmente, PS5, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android.