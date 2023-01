Molochoir: svelato il metroidvania a tinte survival horror, esce nel 2023 su PC e Switch

Con il prezioso contributo dei tanti appassionati di metroidvania che hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi su Kickstarter, i ragazzi di Pupa Productions confermano l'arrivo nel 2023 su PC e Switch di Molochoir, un'avventura intrisa di elementi survival horror.

Ispirato alle avventure a scorrimento degli anni '80 e dei primi anni '90, Molochoir sprona gli appassionati del genere a compiere un lungo e pericoloso viaggio in una dimensione oscura piena di orrori soprannaturali e di trappole mortali.

Proprio come il disturbante GDR World of Horror, anche nel caso di Molochoir gli sviluppatori indie mettono in guardia i giocatori spiegando loro che "il titolo conterrà alcune scene estremamente inquietanti e argomenti molto controversi, dalla violenza al puro terrore esistenziale".

Come l'eroe di ogni buon metroidvania che si rispetti, anche il protagonista di Molochoir può sbloccare numerosi equipaggiamenti esplorando le zone più pericolose di una mappa con livelli interconessi e tante aree segrete: l'arsenale a disposizione del nostro alter-ego comprenderà una frusta, un coltello e diversi oggetti magici che si riveleranno particolarmente utili anche nell'esplorazione e nella risoluzione degli enigmi ambientali.

Il lancio di Molochoir è perciò previsto nel corso del 2023 su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch: in cima alla notizia trovate il video gameplay confezionato da Pupa Productions, dategli un'occhiata e fateci sapere che cosa ne pensate di questo metroidvania con elementi survival horror.