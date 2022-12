I momenti più bizzarri dei Game Awards 2022: Chris Judge, Animal, Bill Clinton Kid

Diciamoci la verità, oltre alle premiazioni e ai nuovi annunci (ecco tutti i giochi annunciati ai The Game Awards), durante i TGA 2022 non sono mancati momenti divertenti e numeri di comicità involontaria. Ne abbiamo raccolti alcuni...

Il discorso di Christopher Judge

Premiato come best performance per la sua interpretazione di Kratos, l'attore e doppiatore Christopher Judge ha ricevuto la statuetta direttamente dalle mani di Al Pacino. Un momento emozionante, in parte rovinato dal lungo.. ma veramente lungo (troppo lungo) discorso di Chris, alla faccia delle dichiarazioni iniziali di Geoff che parlavano di uno show più dalla durata più contenuta. A farne le spese il povero Al Pacino, costretto ad attendere in piedi la fine del discorso per molti interminabili minuti.

Animal dei Muppet conduce con Geoff

Chi non ama i Muppet? Beh, Kermit la rana è un mito, Miss Piggy è molto simpatica, Gonzo è divertentissimo... e poi c'è Animal, che tutto ad un tratto ha deciso di condurre alcuni segmenti in compagnia di Geoff, spuntando all'improvviso senza apparente motivo. Divertente? Sì, ma forse evitabile.

Il caso Bill Clinton Kid, subito arrestato

Sì dai, lo avrete notato tutti: durante la premiazione di Elden Ring come gioco dell'anno, Miyazaki sale sul palco per ricevere il riconoscimento da Josef Fares (vincitore del GOTY nel 2021 con It Takes Two). Fino a qui nulla di strano, se non fosse che dietro al producer giapponese compare che un ragazzo che al termine del discorso di Hidekata inizia a farfugliare qualcosa sulla premiazione, citando infine Bill Clinton. Il risultato? Bill Clinton Kid è stato subito arrestato!

It's me, Crash Bandicoot

D'accordo, la citazione qui sopra non è propriamente corretta... ma era necessario far salire sul palco un povero animatore vestito da Crash Bandicoot per presentare Crash Team Rumble? Il costume inoltre non era neanche di eccelsa fattura e riguardando più volte il video si nota una certa difficoltà dell'attore a muoversi e presumibilmente a respirare, sotto quel folto strato di schiuma, gommapuma e peli sintetici.