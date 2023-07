I momenti più epici di God of War Ragnarok: non solo Kratos vs Thor!

God of War Ragnarok ha concluso la saga norrena iniziata nel 2018 e lo ha fatto regalando ai fan tantissime sequenze dall'alto tasso di epicità e scene indimenticabili che hanno reso speciale il secondo viaggio di Kratos e suo figlio Atreus attraverso i Nove Regni.

Di seguito, vi citiamo tre dei momenti più epici del capolavoro targato Santa Monica Studios per PlayStation 5 e PS4, di quelli che non si dimenticano facilmente:

Il primo scontro tra Kratos e Thor

Attesissimo e sognato sin dall'epilogo di God of War 2018, il prologo di God of War Ragnarok si conclude subito con uno dei momenti più alti dell'intera opera: la battaglia tra Kratos e Thor in mezzo ad un campo ghiacciato. Uno scontro dall'elevato tasso di spettacolarità e adrenalina, dove il temibile Dio del Tuono sembra avere la meglio sul Fantasma di Sparta, schernendolo e deridendolo per le sue prestazioni in combattimento ritenute non all'altezza. E sebbene lo scontro si concluda senza un vero vincitore, si tratta di una delle rare volte in cui Kratos dimostra di essere in reale difficoltà ed alla mercé del suo avversario, dando così ancora più drammaticità all'incontro. Il "rematch" tra i due nelle fasi finali dell'avventura sarà dai toni altrettanto epici, ma la prima battaglia imposta i toni dell'intero viaggio rendendolo da subito speciale ed immersivo.

Kratos suona il Gjallarhorn

L'evento che precede l'inizio del Ragnarok è forse il più evocativo di tutta la storia. Dopo aver riunito diversi popoli dei Nove Regni e formato l'esercito che attaccherà Asgard per la battaglia finale, un Kratos nelle vesti di generale è pronto ad aprire le danze: dopo un sentito discorso motivazionale da vero leader, per il guerriero spartano arriva il momento di suonare il Gjallarhorn che aprirà i varchi del Regno delle divinità Aesir ed inizio alla guerra. E con il portale finalmente aperto, per Kratos ed i suoi compagni arriva il momento di partire alla carica senza esitazione, ritrovandosi davanti ai cancelli di Asgard per l'ultimo, decisivo assedio.

La fuga da Asgard e il sacrificio di Freyr

Se da un lato è vero che forse la fase finale del Ragnarok venga gestita in maniera un po' troppo rapida per la portata apocalittica dell'evento, ciò non toglie che la sua conclusione abbia comunque un elevato tasso di epicità e coinvolgimento, grazie anche all'adrenalinica battaglia conclusiva che vede Kratos, Atreus e Freya affrontare Odino. Il più importante dei Aesir dimostra una resistenza incredibile dimostrandosi una pericolosa minaccia, ma è infine costretto a cedere di fronte all'unione dei tre guerrieri, venendo infine sconfitto. Ma Ragnarok, la creatura che sta distruggendo Asgard, è ormai fuori controllo e per Kratos ed i suoi compagni è il momento di una fuga rocambolesca. Non trovando altra soluzione per una situazione che sta velocemente precipitando, Freyr, fratello di Freya, decide di sacrificare la propria vita per favorire la fuga dei suoi alleati attraverso il portale, provando a rallentare per quanto possibile l'avanzata di Ragnarok. Il sacrificio non si rivela vano, Kratos e gli altri riescono a fuggire in tempo, e la creatura rade infine al suolo l'interno Regno di Asgard, compiendo così la profezia.

