I momenti più memorabili di Resident Evil Code Veronica, sognando il remake

A distanza di 23 anni dalla sua prima uscita, Resident Evil Code Veronica è considerato ancora oggi uno dei migliori Resident Evil di sempre. Che si tratti della versione originale Dreamcast o delle successive edizioni aggiornate "X", il classico Capcom ha saputo conquistare grandi consensi di critica e pubblico con le sue qualità.

L'avventura di Claire e Chris Redfield in quel di Rockfort Island e della base Umbrella in Antartide è piena di momenti iconici rimasti impressi nel cuore dei giocatori, al punto che è molto difficile stabilire quale sia più memorabile in assoluto. Noi però proviamo a citarvi tre momenti indimenticabili del celebre survival horror, nella speranza che in un eventuale remake di Resident Evil Code Veronica da tempo al centro dei rumor possano essere riproposti in maniera ulteriormente valorizzata grazie alle tecnologie odierne:

Il risveglio di Alexia Ashford

Nella prima metà dell'avventura Claire e Steve Burnside vengono tormentati dal sinistro ed inquietante Alfred Ashford, capo della base militare su Rockfort Island, ma di sua sorella Alexia Ashford non sembra esserci traccia. La donna viene più volte citata nei documenti trovati durante l'esplorazione e sembra fare persino alcune comparse nella magione di famiglia, salvo poi rivelarsi lo stesso Alfred travestito da lei. Ma quando la vera Alexia fa la sua comparsa in scena, risvegliata dal suo lungo sonno criogenico nella base in Antartide, la storia raggiunge nuove vette di tensione e dramma: non solo interrompe violentemente la fuga di Claire e Steve dal centro antartico, ma la scena immediatamente successiva, in cui la si vede coccolare il corpo ormai senza vita del fratello senza provare un briciolo di emozione, lascia già intuire quanto si rivelerà pericolosa come avversaria.

La trasformazione (e morte) di Steve

Steve non è certo tra i personaggi più amati di Resident Evil, ma i suoi ultimi momenti sono comunque pieni di coinvolgimento ed emozione. Finito vittima degli esperimenti di Alexia, che gli inietta il virus T-Veronica, Steve viene imprigionato nei sotterranei della struttura antartica in attesa che il morbo faccia effetto. Quando Claire lo ritrova, Steve cede al virus trasformandosi in una creatura mostruosa pronta a distruggere la ragazza. Ma proprio quando la situazione sta per precipitare, con Alexia che scatena la sua creatura tentacolare contro Claire, il ragazzo riesce a ritrovare un barlume di lucidità liberando Claire dalla morsa del mostro. Ciò tuttavia scatenerà la reazione della creatura, che ferirà a morte il giovane. Riprese le sembianze umane, e nei suoi ultimi momenti di vita, Steve confessa il suo amore a Claire per poi esalare l'ultimo respiro.

L'ultimo scontro tra Chris Redfield e Albert Wesker

Code Veronica vedere il ritorno in scena di Albert Wesker, ritenuto morto dopo le vicende del primo Resident Evil ma ancora in vita e dotato ora di poteri sovrumani. Più volte nel corso del gioco Wesker si scontrerà non solo con Claire, ma soprattutto con Chris, suo subordinato ai tempi della S.T.A.R.S. e con il quale ha un conto in sospeso sin dai tempi di Villa Spencer (a tal proposito, qual è lo scenario più iconico di Resident Evil tra la magione e la stazione di polizia?). E' però il loro ultimo confronto, aggiunto come sequenza inedita in Code Veronica X, a risultare il più memorabile per pathos e coinvolgimento: con la base antartica ad un passo dall'autodistruzione, Chris libera sua sorella Claire dalle grinfie del nemico, per poi ingaggiare con Wesker un ultimo combattimento per vendicare i compagni S.T.A.R.S. morti diversi mesi prima a Villa Spencer per colpa delle sue macchinazioni. La superiorità fisica di Wesker è tuttavia evidente e Chris fatica a tenergli testa. Il giovane agente deve dunque ricorrere all'astuzia: fa cadere addosso all'avversario una grossa pila di tubi, sufficienti per stordirlo in maniera consistente. Una successiva esplosione pone fine al combattimento senza un vincitore, lasciando ad entrambi il tempo per la fuga. Lo scontro ripartirà soltanto diversi anni dopo, durante gli eventi di Resident Evil 5.