Momotaro Dentetsu supera Cyberpunk 2077 al debutto in Giappone

Famitsu ha pubblicato i dati di vendita in Giappone della settimana che va dal 7 al 13 dicembre, basata come sempre unicamente sui giochi retail venduti dai rivenditori, non tenendo conto dei download digitali.

Cyberpunk 2077 è la miglior nuova entrata della settimana con 104.607 copie ma il gioco di CD Projekt nulla può contro la corazzata Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! capace di vendere altre 166.000 copie nella quarta settimana di presenza sul mercato, per un totale di oltre 700.000 unità vendute dal lancio.

Classifica software giapponese - 7/13 dicembre

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 166,774 (755,084)

[PS4] Cyberpunk 2077 (Spike Chunsoft, 12/10/20) – 104,687

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 71,455 (6,175,256)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 49,803 (1,969,790)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 31,896 (3,344,534)

[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 10/30/20) – 30,319 (367,461)

[NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega, 12/10/20) – 26,346 (New)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 25,427 (1,619,297)

[NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 22,886 (3,926,512)

[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 22,414 (1,657,894)

Classifica hardware

Switch – 182,364 (13,834,191)

Switch Lite – 47,334 (2,964,706)

PlayStation 4 – 9,096 (7,692,463)

PlayStation 5 – 9,025 (180,977)

PlayStation 5 Digital Edition – 2,031 (43,407)

Xbox Series X – 1,186 (24,431)

New 2DS XL e 2DS – 528 (1,748,492)

Xbox Series S – 225 (6,413)

PlayStation 4 Pro – 58 (1,575,366)

New 3DS XL – 25 (5,888,898)

Xbox One X – 20 (21,052)

Xbox One S – 18 (93,717)

Sul fronte hardware, Nintendo Switch e Switch Lite hanno piazzato 229.698 pezzi mentre le console della famiglia PS5 si fermano 11.056 unità. PS4 e PS4 PRO piazzano 9.154 unità mentre le console Xbox si fermano a 1.411 pezzi venduti.