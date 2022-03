Momotaro Dentetsu è nella Top 10 dei giochi Switch più venduti in Giappone

In Occidente, semplicemente non esiste, mentre in Giappone è uno dei videogiochi più venduti degli ultimi anni e uno dei dieci più venduti in assoluto su Nintendo Switch: parliamo di Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban.

Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! è stato pubblicato nel novembre 2020 in Giappone e ad oggi ha venduto oltre 3.5 milioni di copie, 500.000 in più rispetto all'ultima rilevazione del giugno 2021. Le vendite stanno piano piano calando ma Momotaro Dentetsu è stato per mesi al vertice delle classifiche di vendita giapponese, combattendo ad armi pari con giochi come Pokemon, Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons, veri e propri bestseller della lineup Switch.

Il gioco Konami ad esempio ha venduto più dei remake di Pokemon Diamante e Perla e si avvicina sempre di più ai numeri di Pokemon Spada e Scudo:

Animal Crossing New Horizons – 7,183,333 Super Smash Bros Ultimate – 4,764,379 Mario Kart 8 Deluxe – 4,429,626 Pokemon Spada e Scudo – 4,309,812 Splatoon 2 – 4,031,223 Ring Fit Adventure – 3,074,777 Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – +3.5 milioni Minecraft Nintendo Switch Edition – 2,514,952 Pokemon Diamante e Perla – 2,502,926 Monster Hunter Rise – 2,357,260

Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban non arriverà probabilmente in Occidente ma in Giappone è un vero e proprio fenomeno pop sopratutto tra i giovanissimi.