Il Monaco Gaming Show si appresta a diventare il principale appuntamento esport in Europa

La Monaco Esports Fédération, Monaco eSports e Nicecactus hanno stretto un'importante partnership per inaugurare un evento esport di livello internazionale: il Monaco Gaming Show.

L'evento dal respiro internazionale, ospiterà due giochi estremamente popolari: Rocket League e Fortnite. Il 19 dicembre 2020, un evento "warm up" segnerà ufficialmente il debutto del Monaco Gaming Show e darà il via all'ascesa del Principato di Monaco in un settore che, sino ad ora, l'ha visto solo come parte passiva (ricordiamo, brevemente, le finali del GT World Championship).

Il Monaco Gaming Show si propone come l'ennesimo, grande evento competitivo con solide basi in Europa. L'obiettivo degli organizzatori è quello di coinvolgere una gran quantità di giocatori casual, semi-professionisti e pro player che si sfideranno per vincere 40.000 € (20.000 € su Fortnite e 20.000 € su Rocket League).

Inoltre, l'evento consentirà ai giocatori in erba di affrontare alcuni dei migliori giocatori del mondo, oltre a ospitare anche influencer e grandi celebrity del mondo esportivo. Insomma, sarà una grande festa interamente dedicata al gaming competitivo.

Louis Ducruet, Presidente della Monaco Esports Federation ha affermato: “Il nostro obiettivo con il Monaco Gaming Show non è solo di organizzare un grande evento esport, ma far sì che questo crescere ogni anno e portare il Principato di Monaco al vertice della scena degli esport. Monaco è riconosciuto come un importante hub sportivo e gli esport non fanno eccezione. Inoltre, con questo progetto vogliamo supportare il talento dei giovani monegaschi e dei talenti internazionali, per aiutarli a diventare le superstar di domani. La nostra partnership con Nicecactus ci aiuterà a trasformare questo obiettivo in realtà".

L'esclusiva piattaforma "all in one" di Nicecactus e la sua tecnologia sarà interamente a supporto del Monaco Gaming Show. Nicecactus è la piattaforma europea dedicata all'esport che è cresciuta più velocemente in questo ultimo periodo: 1.6 milioni di utenti registrati, una sezione di formazione dedicata per i giocatori con i migliori al mondo, tornei internazionali e funzionalità esclusive community based, progettate per aiutare i membri a realizzare appieno il loro potenziale.

Mike Hessabi, CEO di Nicecactus ha dichiarato; “Condividiamo un obiettivo comune con la Federazione Esports monegasca: sviluppare i campioni di domani - #WhereChampionsAreBorn. La sinergia di questa partnership è chiara per noi, collaborando con la Federazione e la Monaco eSports Society, siamo in grado di offrire un evento globale che non sarà solo spettacolare, ma avrà anche una dimensione mondiale".