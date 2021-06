Monark: annunciato in video il periodo d'uscita del GDR su PC, PlayStation e Switch

Dopo aver mostrato le prime immagini di Monark, NIS America pubblica un nuovo video per annunciare il periodo di lancio della prossima avventura ruolistica firmata da FuRyu, ampliato di recente per accogliere diversi membri del team di sviluppo di Shin Megami Tensei.

La nuova esperienza GDR di FuRyu vedrà i giocatori affrontare la minaccia rappresentata dalla misteriosa Nebbia che avvolge la Shin Mikado Academy. Per salvare i propri amici e coloro che sono rinchiusi nel complesso, gli utenti dovranno entrare nell'Otherworld e sfidare gli abomini che infestano questa dimensione demoniaca parallela alla nostra.

Progredendo nell'avventura potremo evocare un battaglione di Fiends sfruttando l'abilità Authority of Vanity. Lo sviluppo dell'Ego del personaggio avverrà attraverso vari test psicologici pensati per aumentare il potere dei propri Fiends e, con essi, le probabilità di vittoria contro i demoni guidati dai sette Pactbearers che minacciano di far piombare nel caso l'Accademia Shin Mikado.

Nell'attesa di ricevere altre informazioni sul canovaccio narrativo e sulle dinamiche di gameplay da vivere in questa dimensione ruolistica, vi lasciamo al nuovo trailer di Monark che ne fissa l'uscita all' inizio del 2022 su PC, PS4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.