Monark: apre il sito teaser del nuovo GDR degli autori di Shin Megami Tensei

A stretto giro di posta dall'annuncio del nuovo RPG degli autori di Shin Megami Tensei, gli ex membri del team di sviluppo che ha dato forma all'iconica serie di Atlus si preparano al reveal del loro prossimo progetto ruolistico con l'apertura del sito teaser di Monark.

In previsione dell'evento digitale pianificato per il 10 giugno, gli esponenti della nuova software house indipendente si organizzano con l'apertura del sito web ufficiale e dei canali social di Monark, un titolo che viene descritto come "un gioco di ruolo di nuova concezione ideato dagli ex autori di Megami Tensei e Shin Megami Tensei".

Oltre all'immancabile conto alla rovescia per l'evento del 10 giugno, il sito internet di Monark mostra il logo di questa nuova proprietà intellettuale e fornisce delle informazioni sui designer e sugli autori che collaboreranno allo sviluppo del progetto. Molti dei nomi esposti sono illeggibili, tranne quelli di Kazunari Suzuki, Ryutaro Ito, Tsukasa Masuko e Aya Nishitani, tutti provenienti dal team di sviluppo della serie di Shin Megami Tensei.

Il sito di Monark, curiosamente, include anche un numero di telefono giapponese che, una volta composto, rimanda all'inquietante messaggio registrato di un urlo seguito dalla voce di un uomo misterioso che esclama "finalmente, ti stavo aspettando. Mio sciocco, sciocco, prezioso figlio".