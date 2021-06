Monark: arriva il primo trailer, confermata la localizzazione in inglese

Il publisher giapponese FuRyu e lo sviluppatore Lancarse (team fondato da ex membri di Atlus con esperienza sulle serie Shin Megami Tensei e Persona) hanno pubblicato il trailer di debutto di Monark, nuovo RPG annunciato a inizio mese.

L'editore Clouded Leopard Entertainment ha confermato che il gioco uscirà in Giappone il 14 ottobre 2021 su PS4, PS5 e Nintendo Switch con supporto per le lingue giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato e coreano, la versione asiatica inoltre godrà di una traduzione (testi e voce) in lingua inglese.

Ambientato all'interno della Shin Mikado Academy, Monark è un gioco di ruolo ispirato a Shin Megami Tensei IF, la trama verte attorno alla presenza di strani fenomeni all'interno dell'accademia, il Preside dell'istituto sarà chiamato a risolvere il mistero ma dovrà scontrarsi con le forze demoniache di un mondo oscuro.

Al progetto stanno collaborando So-Bin in veste di designer dei personaggi, Fuyuki Hayashi e Ryutaro Ito come autori della sceneggiatura e Tsukasa Masuko alle musiche. Non ci resta che attendere eventuali notizie da parte del publisher riguardo un possibile arrivo del gioco in Europa e Nord America, la traduzione in lingua inglese è stata confermata per l'Asia ma nessun accenno è stato fatto a eventuali pubblicazioni destinate al mercato occidentale.