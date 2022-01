Monark: demo disponibile in Italia, link per il download su PS4 e PS5

NIS America ha pubblicato la demo giocabile di Monark in Europa, disponibile ora per il download su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, una buona occasione per provare con mano questo interessante JRPG ispirato a Shin Megami Tensei.

Puoi fronteggiare te stesso e le minacce attorno a te per salvare i tuoi cari? La Shin Mikado Academy è stata inghiottita da una Mist che porta alla follia, e solo tu puoi salvare tutti coloro che si trovano al suo interno.

La demo di Monark permette di giocare l'intero Capitolo 1, tutti i progressi della versione di prova possono essere trasferiti nel gioco completo, così da permettere ai giocatori di iniziare l'avventura da dove si era interrotta. Al momento la demo è disponibile su PS5 e PS5, mentre su Nintendo eShop europeo non è ancora possibile effettuare il download.

Monark Demo Download

Monark è già disponibile in Giappone e uscirà in Europa il prossimo 25 febbraio nei formati PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC (via Steam). Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Monark, che vi permetterà di scoprire le principali caratteristiche del nuovo gioco di NIS America.