Monark, l'erede di Shin Megami Tensei in azione: scontri e personaggi nel ricco gameplay

A breve distanza dalla pubblicazione dell'epico story trailer di Shin Megami Tensei V, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 12 novembre, gli appassionati della serie Atlus possono volgere lo sguardo anche ad una ulteriore produzione.

Annunciato in concomitanza con l'E3 2021, Monark è infatti un promettente JRPG creato da ex sviluppatori che hanno preso parte alla creazione proprio di diversi capitoli della saga di Shin Megami Tensei. Caratterizzato da un'ambientazione scolastica, il gioco si è mostrato in azione in una ricca sessione di gameplay proposta dal portale nipponico Dengeki Online.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, la sezione della diretta dedicata a Monark offre un'interessante finestra su diversi aspetti del gioco. Presente all'appello ovviamente il combat system del JRPG, che proporrà una fusione tra elementi in tempo reale e dinamiche a turni, oltre alla possibilità per il protagonista di controllare una selezione di creature demoniache. Completano il quadro anche menu di gioco e molteplici scene di dialogo, che consentono di farsi una prima idea di quella che sarà l'estetica dei Monark, atteso su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una nuovissima anteprima di Monark, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.