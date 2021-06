Monark si ispira Shin Megami Tensei IF e arriva nel 2021: trama, piattaforme e reveal

Il nuovo RPG creato da ex sviluppatori di Shin Megami Tensei si appresta a presentarsi al pubblico con un primo trailer. In attesa di poter vedere Monark in azione, ecco i primi dettagli ufficiali sul gioco.

Dalle pagine di Famitsu, noto magazine giapponese, gli autori hanno infatti offerto alcune interessanti informazioni sulla produzione, che apprendiamo essere ispirata a Shin Megami Tensei IF. Come già annunciato, a fare da sfondo a Monark sarà un'ambientazione scolastica, caratterizzata dal manifestarsi di fenomeni inquietanti. Ad indagare sulla vicenda sarà un apposito consiglio studentesco, con il suo Presidente che rivestirà il ruolo di protagonista del gioco.

Affiancato da uno tra 4 possibili compagni, il giocatore potrà percorrere molteplici sentieri narrativi, con le sue scelte che andranno ad influenzare il finale. Ognuno dei 4 possibili alleati propone diramazioni esclusive, con il team che ha pensato ad un interessante sistema per favorire la rigiocabilità, con Monark che consentirà di saltare le sezioni condivise e passare direttamente a quelle uniche di ogni alleato.



Sul fronte del gameplay, il titolo proporrà un sistema di combattimento che fonde libertà di movimento e sistema a turni. Prevista inoltre la possibilità di controllare dei Demoni, che agiranno come subalterni del protagonista e potranno essere personalizzati nell'estetica. In aggiunta, troviamo un sistema definito "EGO", con i livelli di ira, lussuria, superbia, invidia, gola e accidia che subiranno modifiche in virtù delle scelte del giocatore ed andranno a influenzare il rapporto coi Demoni. Possibile inoltre incrementare il livello di "follia" del protagonista, che guadagnerà così maggiore forza, ma col rischio di perdere il controllo e aggredire i propri alleati.



In seguito all'apertura del sito teaser di Monark, è stato inoltre confermato che il reveal del gioco avrà luogo giovedì 10 giugno, tramite pubblicazione di un primo trailer, in programma per le ore 5:00 del mattino del fuso orario italiano. Monark ha già una prima data di uscita, fissata in Giappone per il 14 ottobre 2021, con pubblicazione su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, al prezzo di 8.470 Yen, equivalenti a circa 65 euro al cambio attuale.