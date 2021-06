Monark si mostra nelle prime immagini: annunciata la data del secondo reveal

Contestualmente al reveal del primo trailer di Monark, si alza il sipario sul progetto firmato da FuRyu, team di sviluppo composto da ex sviluppatori con trascorsi legati alla serie di Shin Megami Tensei.

Il video ha rappresentato un'interessante occasione per dare un primo sguardo ai toni della produzione, che propone un'ambientazione scolastica tradizionale, sulla quale si innestano elementi horror e fantastici. Tra Demoni al controllo dei giocatori, finali multipli, un roster di 4 compagni sui quali fare affidamento e un sistema di combattimento legato anche al livello di follia e autocontrollo del protagonista, Monark ha già destato l'interesse di molti appassionati del genere.



Per presentare ulteriori dettagli su trama e gameplay di Monark, FuRyu ha condiviso con il pubblico alcuni primi screenshot, che potete visionare in calce a questa news. Inoltre, è già stato annunciato un secondo appuntamento con il gioco. Fissato per la giornata di lunedì 14 giugno, il live streaming dedicato prenderà il via alle ore 13:00 del fuso orario italiano.

Monark approderà sul mercato videoludico giapponese il prossimo 14 ottobre 2021, su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Una localizzazione in lingua inglese del JRPG è stata però già confermata, aprendo la porta ad un possibile debutto del titolo anche in Europa.