Monark: il nuovo video svela l'uscita del JRPG ispirato a Shin Megami Tensei

Il nuovo video di Monark confezionato da Furyu Corporation e NIS America fissa ufficialmente la data di lancio europea e nordamericana del prossimo gioco di ruolo di Kazumari Suzuki e dei suoi collaboratori provenienti dal team di sviluppo di Shin Megami Tensei.

Il nuovo trailer pubblicato dalla software house giapponese ci riporta idealmente nella Shin Mikado Academy per farci assistere agli sconvolgenti eventi che porteranno all'apertura dello squarcio dell'Otherworld, una dimensione parallela da dover esplorare per evitare che la Nebbia avvolga il complesso e assorba le anime degli studenti.

Nel corso dell'avventura dovremo combattere contro le creature che popolano questa realtà multidimensionale: per riuscire nell'impresa, il nostro alter-ego dovrà evolvere delle abilità paranormali attingendo all'Authority of Vanity, un particolare sistema di progressione basato sul superamento di vari test psicologici e, con essi, dell'acquisizione dell'Ego necessario per danneggiare gli abomini dell'Otherworld.

Il filmato proposto da NIS America indica per il 25 febbraio 2022 la data di lancio europea di Monark su PC (Steam), PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5. Volete saperne di più su questo progetto? Sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sul JRPG Monark ispirato a Shin Megami Tensei.