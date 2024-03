Mondadori regala le carte del GCC Pokémon: tutti i dettagli della promozione

Mentre aspettiamo Cronoforze, la nuova espansione del GCC Pokémon, non possiamo che segnalarvi un'offerta che farà la felicità dei collezionisti più incalliti. Presso i Mondadori Store, infatti, è disponibile un'offerta che vi permette di portarvi a casa tanti pacchetti di carte Pokémon gratis, o quasi!

Come spiega una pagina web comparsa sul sito web di Mondadori, dal 1° al 31 marzo 2024 è attiva una promozione che vi permette di ricevere un "kit di carte da gioco collezionabili" per ogni acquisto di due libri per bambini e ragazzi in uno dei punti vendita aderenti all'iniziativa (di cui è disponibile un dettagliato elenco per regione sul portale dedicato all'iniziativa) o online. Il kit di carte da gioco Pokémon altro non è che un pack che comprende tre pacchetti del GCC Pokémon delle espansioni di Scarlatto e Violetto, più una carta promo casuale.

In altre parole, se acquisterete almeno due libri per bambini e ragazzi su mondadoristore.it o in una delle librerie aderenti all'iniziative avrete diritto a un kit del GCC Pokémon composto da tre pacchetti di un'espansione tra Scarlatto e Violetto - Set Base, Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea, Scarlatto e Violetto - Ossidiana Infuocata e Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale, insieme ad una carta promozionale foil. Il valore di questo kit da tre pacchetti si aggira attorno ai 15 euro presso i principali rivenditori online.

La scelta di libri per bambini e ragazzi su Mondadori Store è ampissima, dal momento che sono ben 53.480 i volumi validi per l'iniziativa, alcuni dei quali potrebbero fare la felicità anche dei più grandi: per esempio, spulciando nel catalogo della promozione potrete trovare dei fumetti tratti dalla saga videoludica di Sonic: The Hedgehog, alcuni libri illustrati dedicati ai racconti di Isaac Asimov e persino un libro ispirato alla serie animata di Avatar: The Last Airbender. Ovviamente, qualsiasi combinazione di due libri validi per la promo vi permetterà di accaparrarvi un pack da tre bustine completamente gratuito.