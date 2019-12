I mondi alieni di The Outer Worlds nei magnifici bozzetti di Obsidian

Attingendo al portfolio digitale dei designer che hanno collaborato allo sviluppo di The Outer Worlds, i colleghi di Kotaku hanno voluto giustamente celebrare l'incredibile tenore artistico dell'ultimo GDR di Obsidian Entertainment attraverso una galleria immagini piena di bozzetti preparatori.

Gli artwork che trovate nella galleria multimediale a fondo pagina sono stati realizzati da Breanna Guthrie, Bobby Hernandez, Hannah Kennedy e Brian Menze: a loro, e ai tanti artisti che hanno collaborato alla realizzazione del GDR della nuova sussidiaria degli Xbox Games Studios, dobbiamo la pregevole fattura delle ambientazioni, dei personaggi, delle creature e degli elementi di equipaggiamento che contraddistinguono l'ultima opera della software house californiana.

Grazie a queste finestre digitali aperte sulla dimensione videoludica del sistema di Alcione, i vertici di Obsidian hanno saputo trarre i giusti spunti per erigere l'impalcatura ruolistica, narrativa e contenutistica di un titolo che, assieme a Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Sekiro e Resident Evil 2, è in nomination per il GOTY dei The Game Awards 2019.

Date perciò un'occhiata agli squisiti bozzetti preparatori di The Outer Worlds e diteci che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi invitiamo a leggere questo approfondimento dedicato al tour organizzato da Obsidian nel sistema di Alcione.