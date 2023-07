Quanti mondi si possono esplorare in Remnant 2?

Gunfire ha rivelato che Remnant 2 è enorme e che nessuno ha ancora visto il 100% dei contenuti. Sappiamo anche che i mondi nel gioco sono generati casualmente tra un viaggio e l'altro, ma che ognuno condivide delle piccole aree legate alla quest principale.

Le aree legate alla trama di gioco rimarranno sempre le stesse. Dunque è possibile contare in qualche modo i mondi di Remnant 2. La componente della casualità, inoltre, determina anche quale sarà il primo mondo che visiteremo.

Quanti mondi ci sono in Remnant 2?

Sebbene non ci sia un gran quantità di mondi da visitare in Remnant 2, la componente procedurale ne amplifica molto la varietà e ognuna delle aree uniche al loro interno ha molto da offrire in termini di scoperta ed esplorazione.

Nel complesso, esistono cinque mondi nel gioco:

Losomn

Yaesha

N'Erud

The Labyrinth

Root Earth

Il Labirinto e il mondo finale sono predeterminati, in quanto direttamente legati alla storia. Gli altri tre, invece, sono mondi principali in cui la componente della casualità impatta sia sul momento in cui li esploreremo sia sulla conformazione che avranno i loro territori.

Quando viaggeremo per la prima volta all'interno del cristallo rosso verso l'inizio del gioco, verremo teletrasportati in uno dei tre mondi principali, Losomn, Yaesha o N'Erud. Per progredire, dovremo completare la missione principale di quel mondo.

Dopo aver completato il nostro primo mondo, verremo immediatamente teletrasportato nel Labirinto come secondo mondo. Questo non è casuale: il Labirinto sarà sempre il secondo mondo da completare. Dopo aver completato il Labirinto, continueremo la missione di trama negli altri due mondi e avremo accesso a entrambi contemporaneamente e potremo completarli in qualsiasi ordine.

Dopo aver completato le missioni principali sui primi quattro mondi, Root Earth diventerà disponibile come mondo finale del gioco. Nel frattempo, Remnant 2 fa furore con una pioggia di voti positivi.