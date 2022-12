Macché Mondiali, c'è Fortnite! Il portiere dell'Inghilterra non rinuncia al battle royale

Il lancio di Fortnite Capitolo 4 ha calamitato le attenzioni di milioni di appassionati: tra le personalità interessate ai grandi cambiamenti avvenuti nel battle royale di Epic c'è Jordan Pickford, il portiere dell'Everton e della Nazionale Inglese ai Mondiali di Qatar 2022.

In un'intervista concessa ai curatori del portale YouTube ufficiale della Nazionale dei Tre Leoni, Pickford ha spiegato cosa contenesse la grande valigia con cui si è imbarcato per partecipare ai Mondiali di Calcio: al suo interno, a detta dell'estremo difensore inglese, c'era il suo laptop più performante che utilizza nelle trasferte per giocare a Fortnite!

Pickford ha infatti sostenuto che il battle royale di Epic è parte integrante della sua vita e che, di conseguenza, rientra nella routine quotidiana delle attività che svolge per smaltire la pressione tra una partita e l'altra: "Per recuperare le energie spese in una gara bisogna sentirsi bene con se stessi e soddisfare i propri bisogni. Perciò io soddisfo i miei passando un po' di tempo con gli amici su Fortnite, adoro quell'atmosfera".

Il portiere della Nazionale Inglese spiega però di essersi stancato di giocare su laptop e di avere nostalgia del suo PC fisso, pur sostenendo di voler continuare a servirsi del suo computer portatile "per giocare a Fortnite con un framerate accettabile".

