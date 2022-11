Mondiali in Qatar: Germania contro Giappone spopola su YouTube, ma è FIFA 23

Un curioso avvenimento è accaduto in Vietnam nei giorni scorsi, quando un canale YouTube locale ha promosso la trasmissione gratuita di una partita dei Mondiali Qatar 2022 e più precisamente lo scontro tra Germania e Giappone.

Fino a qui niente di strano, almeno sulla carta, la trasmissione ha attirato oltre 40.000 spettatori convinti di trovarsi di fronte alla "vera" partita mentre invece si trattava di un match di FIFA 23 World Cup, commentato in diretta dal proprietario del canale.

Il motivo di questa burla? Presumibilmente la volontà di guadagnare qualche soldo tramite la monetizzazione di YouTube, c'è da dire però che il piano è saltato quasi subito dal momento che i commenti hanno svelato l'arcano e rapidamente sono partite le segnalazioni sul video.

Già in passato simili escamotage sono stati utilizzati con altri videogiochi, come Madden NFL o UFC, partite e match trasmessi su YouTube con la promessa di poter vedere gli scontri senza bisogno di pagare nulla, salvo poi trovarsi a guardare solamente una rappresentazione digitale degli eventi in questione, commentati da perfetti sconosciuti.

Nel frattempo, EA ha pubblicato il Team 1 Icone dei Mondiali di FIFA 23, FIFA FUT verrà aggiornato continuamente fino alla fine della manifestazione con tanti contenuti dedicati alla Coppa del Mondo.