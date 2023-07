Il mondo di Avatar Frontiers of Pandora risplende nella clip di Ubisoft

Catturando alcune delle panoramiche più suggestive dell'open world curato da Massive Entertainment, Ubisoft ha pubblicato una breve clip con cui possiamo per un momento addentrarci nel mondo di Avatar Frontiers of Pandora.

Le brevi sequenze richiamano l'overview trailer di Avatar Frontiers of Pandora pubblicato alcune settimane fa, e si concentrano nello specifico sulla bellezza delle lussureggianti ambientazioni che potremo visitare all'interno dell'action game in prima persona.

"Guarda in alto per scoprire tutti i segreti della Foresta di Kinglor! Le montagne fluttuanti sono piene di misteri", recita la descrizione della clip che potete gustarvi in calce alla notizia. Il breve filmato mette in bella mostra la vastità e la cura per i dettagli posta dai ragazzi di Massive Entertainment per dare vita ad un mondo aperto che invogli il giocatore ad esplorarne ogni angolo di bellezza, sia che ci troviamo a piedi tra la rigogliosa e fitta vegetazione, sia che stiamo esplorando in verticalità le montagne fluttuanti.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Avatar Frontiers of Pandora sarà disponibile a partire dal 7 dicembre su PC e console current gen PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nell'attesa di mettere le mani sulla nuova ambiziosa produzione targata Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Avatar Frontiers of Pandora per ulteriori approfondimenti.