Il mondo di Cyberpunk 2077 si presenta: nuovi screenshot da CD Projekt Red

CD Projekt Red non cessa di stuzzicare la curiosità dei fan che attendono la nuova produzione degli autori di The Witcher 3, pubblicando nuovi ed intriganti screenshot dedicati al mondo di Cyberpunk 2077.

Si tratta in particolare di sei istantanee, che immortalano diverse ambientazioni del titolo, oltre a numerosi veicoli e ad un personaggio. Le nuove immagini consentono al pubblico di scatenare la propria fantasia, provando a immaginare quali saranno gli scenari che il mondo di Cyberpunk 2077 potrà offrire una volta pubblicato. Diffuse dall'account Twitter ufficiale del gioco, potete visionare gli scatti direttamente in calce a questa news: quale vi incuriosisce maggiormente?

Nel corso della Gamescom 2019, CD Projekt Red ha progressivamente reso disponibili numerose immagini tratte dal suo nuovo titolo, ma non solo. Il team polacco ha infatti anche condiviso con il pubblico un annuncio a sorpresa. Originariamente previsto per il PAX West, il nuovo reveal del gameplay di Cyperbunk 2077 avverrà con uno streaming, in programma per la serata del prossimo venerdì 30 agosto. Durante la Fiera di Colonia, il team di Everyeye ha avuto un nuovo contatto con la produzione: vi abbiamo raccontato le nostre impressioni nella nuova video anteprima di Cyberpunk 2077. In chiusura, vi ricordiamo che durante l'ultimo Stadia Connect è stato annunciato il futuro arrivo del titolo su Google Stadia.