Il mondo dark fantasy di Witchfire nelle nuove immagini di The Astronauts

Il team di The Astronauts si rimette al lavoro e produce delle nuove immagini di Witchfire che ci aiutano a tratteggiare i contorni artistici e grafici dell'inquietante universo dark fantasy che ospiterà il loro prossimo sparatutto ruolistico ispirato a Painkiller e Bulletstorm.

Partendo dall'esperienza maturata con l'ambizioso progetto di The Vanishing of Ethan Carter, gli sviluppatori polacchi di The Astronauts proveranno a fare la felicità degli appassionati di FPS a tinte oscure con un titolo che vanterà dei nemici dall'intelligenza artificiale particolarmente raffinata e una grafica di prim'ordine.

Per dare forma alla loro visione fantasy, gli autori europei si sono avvalsi di una tecnica di fotogrammetria digitale che ha permesso loro di scansionare degli scenari naturali reali per trasporli nel motore grafico di Wichfire, l'Unreal Engine 4. In questo modo, i vertici di The Astronauts contano di ottimizzare il processo di sviluppo e ridurre la forbice qualitativa che divide le produzioni ad alto budget e i titoli indipendenti concentrandosi sulla creazione di ciò che ritengono sia più importante, ovvero di una meccanica sparatutto con una progressione tanto profonda da reggere il confronto con i kolossal tripla A.

L'uscita di Wichfire è prevista nella seconda metà del 2020 su PC, PS4, Xbox One e, supponiamo, PS5 e Xbox Series X. Mentre attendiamo di conoscere la data di lancio e la rosa ufficiale di piattaforme su cui vedrà la luce questo intrigante FPS venato di elementi survival horror, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di Wichfire.