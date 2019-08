Il mondo di Death Stranding: la neve si mostra nel nuovo scatto di Kojima!

Mentre si prepara alla presentazione di Death Stranding alla Gamescom, Hideo Kojima non esita a condividere con il pubblico nuovi scatti dedicati a Sam Porter Bridges e al mondo di gioco.

Dall'account Twitter ufficiale dell'autore videoludico ci giunge infatti un'istantanea dedicata al protagonista di Death Stranding, interpretato dal noto attore Norman Reedus. Interessante l'ambientazione che ci viene proposta per lo scatto: Sam Porter Bridges si trova infatti immerso in un panorama innevato, evidentemente caratterizzato da un clima estremamente rigido. A sottolinearlo è anche lo stesso Kojima: a corredo dell'immagine, scrive infatti nel cinguettio che "È il pieno dell'estate, ma qui fa molto freddo". Potete trovare il Tweet, con relativo scatto, direttamente in calce a questa news.



Si va così ad arricchire la recente rassegna di ambientazioni offerte dagli scatti condivisi da Hideo Kojima. Nel corso degli ultimi giorni, l'account Twitter dell'autore ha infatti offerto diversi scorci sullo sviluppo del gioco, con immagini che ritraggono Sam sulle rive di un corso d'acqua o che inquadrano diversi ambienti di Death Stranding. Che cosa vi aspettate dal mondo di gioco in termini di ambientazioni, dove pensate vi porteranno i vostri viaggi in compagnia di Sam Porter Bridges?



In chiusura, vi ricordiamo che l'appuntamento con lo show di apertura della Gamescom 2019 è fissato per lunedì 19 agosto, alle ore 20:00 del fuso orario italiano.