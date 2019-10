Il mondo di Dragon Ball Z kakarot: svelata la mappa di gioco!

Bandai Namco ha recentemente condiviso diverse novità legate al prossimo action RPG dedicato all'universo di Dragon Ball, in sviluppo presso gli studi di CyberConnect2.

Un aggiornamento particolarmente interessante giunge dal sito giapponese di Dragon Ball Z Kakarot, che ospita ora una prima panoramica di quella che sarà la mappa di gioco del titolo. Per quanto riguarda il pianeta Terra, vengono attualmente evidenziate 19 diverse località. Ognuna di queste è selezionabile e, cliccando su di essa, ne appare un'immagine di anteprima. Tra queste ultime figurano città, aree naturali e persino la Casa del Genio delle Tartarughe. Inoltre, tre ulteriori scatti immortalano aree esterne alla Terra, tra cui possiamo ad esempio riconoscere il pianeta Namek. Ad ora, purtroppo, le informazioni sono disponibili esclusivamente in lingua giapponese, ma le immagini rappresentano sicuramente uno spunto interessante. Direttamente in calce a questa news, potete trovare una galleria di scatti dedicati: cosa ve ne pare? Curiosi di poter esplorare il mondo di Dragon Ball Z Kakarot?



Recentemente, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Dragon Ball Z Kakarot, all'interno del quale possiamo vedere Vegeta intento ad esplorare la mappa, per poi raggiungere Majin Buu e scontrarsi con esso. Diverse immagini hanno invece presentato Goku in versione Super Saiyan di terzo livello.