Il mondo eSport nel 2022: un anno all'insegna di nuovi investimenti in Italia

Mentre Phil Spencer appare nella Top 50 di Bloomberg, è tempo di bilanci anche per l'ultima annata dell'universo dell'eSport in Italia. Un interessante report confezionato da 2WATCH, in particolare, analizza i livelli di investimento attratti dal settore nel corso del 2022.

Dalla ricerca, emerge in particolare una crescita dell'interesse del mondo produttivo per gli eSport, con risorse investite anche da parte di attori generalmente lontani da settore. Analizzando le competizioni eSportive svoltesi in Italia nel 2021 e nel 2022, gli esperti di 2WATCH hanno identificato nuovi flussi di investimento provenienti dal mondo dell'abbigliamento e del cinema.



Destinatari di queste risorse sono stati principalmente i titoli più giocati in Italia. Tra questi ultimi, restano in vetta Fortnite: Battaglia Reale e FIFA, mentre fa per la prima volta il suo ingresso in classifica anche Rocket League. Notevole spazio è poi dedicato ai grandi MOBA, primo fra tutti League of Legends, e agli shooter, con forte attenzione per Apex Legends.



La ricerca pubblicata da 2WATCH ha inoltre preso in esame anche i contenuti più gettonati del 2022 su Twitch. Monitorando un campione di ben 76.710 canali italiani di live streaming, lo studio ha identificato le 10 categorie risultate più rilevanti sulla piattaforma nell'ultimo anno:

Just Chatting (che da solo conta su oltre 50.000 ore di visualizzazioni);

Fortnite: Battaglia Reale;

Grand Theft Auto V;

Call of Duty: Warzone;

League of Legends;

FIFA 22;

Sport;

Casinò;

Slot Machine;

Minecraft;

All'interno di questa, trovano spazio quattro categorie collegate al mondo degli eSport.