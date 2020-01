Il mondo di Harry Potter sbarca su Minecraft: arriva la scuola di Hogwarts

La libertà creativa concessa da Minecraft ha permesso a milioni di utenti di dare sfogo alla propria immaginazione. Dopo anni di lavoro, un gruppo di modder è riuscito a ricreare il mondo di Harry Potter in Minecraft, dalla Scuola di Hogwarts alla Camera dei Segreti, passando per gli incantesimi.

Il gruppo in questione si chiama The Floo Network, ed è riuscito a ricreare il mondo di Harry Potter all'interno di Minecraft, dando vita ad alcuni dei luoghi più iconici dell'universo creato da J.K. Rowling, come la celebre Scuola di Hogwarts e la Camera dei Segreti.

La creazione di The Floo Network non si limita a offrire un'esperienza puramente estetica. Oltre a ricreare gli ambienti di Harry Potter, infatti, la mod includerà anche diverse azioni e meccaniche inedite, a partire dagli incantesimi.

Il risultato finale è notevole, e non meraviglia apprendere che i ragazzi di The Floo Network ci stanno lavorando da più di due anni. Se volete vederlo con i vostri occhi, vi basta dare un'occhiata al trailer riportato in cima alla notizia. Stando alle parole dei modder, il contenuto dovrebbe essere reso disponibile per tutti i giocatori di Minecraft entro gennaio 2020, ovviamente in formato gratuito.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito, per restare in tema ricordiamo che qualcuno è riuscito anche a ricreare la Night City di Cyberpunk 2077 in Minecraft.