'Il mondo non è preparato a Marvel's Spider-Man 2', per il Sound Director dei PS Studios

Ai nuovi dettagli su Marvel's Spider-Man 2 dal'ESRB si aggiungono le dichiarazioni condivise da Jeremie Voillot: dalle colonne del suo profilo LinkedIn, il Sound Director dei PlayStation Studios ha solleticato la curiosità della community con delle considerazioni sulla prossima avventura supereroica di Insomniac Games.

L'esponente dei PlayStation Studios che sta collaborando attivamente con il team di Insomniac alla realizzazione di Spider-Man 2 si rivolge all'utenza PS5 per spiegare come "voglio prendermi solo un minuto per ringraziare lo straordinario team audio di Insomniac Games: sono un gruppo così meraviglioso e talentuoso, è un onore lavorare con loro. Non sono sicuro che il mondo non sia preparato per ciò che stanno per lanciare sul mercato: è davvero sorprendente e, a mio modesto parere, il loro miglior lavoro fino ad ora".

A voler dar retta di Voillot, quindi, la prossima avventura di Peter Parker e Miles Morales assumerà i contorni di un vero e proprio kolossal che sorprenderà in positivo i giocatori PS5 e tutti i fan della serie, non solo sotto il profilo dell'audio ma anche per tutto ciò che concerne il gameplay, la grafica, la storia principale e le attività free roaming da svolgersi volteggiando tra i grattacieli di Manhattan e i palazzi dei quartieri di New York ricostruiti dalla software house californiana.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile dal 20 ottobre rigorosamente in esclusiva su PlayStation 5. Qualora ve le foste perse, qui trovate anche le nuove immagini di New York di Marvel's Spider-Man 2.