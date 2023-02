Il mondo oscuro di Redfall protagonista del nuovo video di Arkane Austin

Dopo averci offerto uno sguardo esteso al gameplay di Redfall, i ragazzi di Arkane Austin ci riproiettano nella dimensione a tinte oscure dello sparatutto 'vampiresco' per mostrarci la varietà delle ambientazioni open world da esplorare insieme al proprio personaggio e alla sua squadra di sopravvissuti.

La sussidiaria di Bethesda diretta da Harvey Smith decide così di rialzare nuovamente il sipario sull'universo dark di Redfall per darci modo di familiarizzare con le aree da visitare cimentandoci nelle attività free roaming e nelle sfide della campagna principale.

L'isola che farà da sfondo all'odissea dei sopravvissuti di Redfall sarà posta in quarantena dalle autorità locali per arginare l'avanzata delle orde di vampiri. Per avere la meglio su questa legione di creature della notte, di conseguenza, sarà necessario visitare le aree più pericolose della mappa per ampliare il proprio arsenale e acquisire l'esperienza necessaria allo sblocco dei rami più avanzati dell'albero di abilità.

L'esplorazione del mondo oscuro di Redfall ripartirà il 2 maggio, con il lancio ufficiale del nuovo shooter di Arkane Austin su PC e Xbox Series X/S . Per un ulteriore approfondimento sulla storia e sui contenuti della nuova esclusiva Microsoft destinata ad approdare dal day one su Game Pass, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sul gameplay di Redfall, lo sparatutto coop a base di vampiri.