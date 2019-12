Il mondo post-apocalittico di Babylon's Fall nelle prime immagini di gioco

I ragazzi di Platinum Games accompagnano il primo gameplay trailer di Babylon's Fall con delle immagini ingame che mostrano la dimensione post-apocalittica di questo action ruolistico venato di elementi soulslike.

Gli scatti realizzati dalla software house giapponese si focalizzano sugli evocativi scenari che faranno da sfondo alle avventure da vivere nei panni degli eroi di Babylon's Fall. Sempre attraverso queste immagini possiamo poi notare la grande varietà di armi e di elementi di equipaggiamento da strappare al nemico di turno.

A detta degli autori di Bayonetta e NieR Automata, nell'arsenale a disposizione di chi si cimenterà con le sfide offerte da questa nuova proprietà intellettuale troveranno spazio anche due lame incantate e diversi altri equipaggiamenti, sia magici che puramente "fisici", da utilizzare per concaterare attacchi da corta e media distanza in un tripudio di combo.

Nelle intenzioni di PlatinumGames c'è perciò la volontà di sfruttare questa IP per sperimentare nuove soluzioni di gameplay, il tutto per garantirci un'esperienza action a tutto tondo che sappia soddisfare le richieste degli appassionati di lunga data e dei nuovi adepti del genere. Chissà, magari torneremo ad ammirare delle scene di gioco inedite di Babylon's Fall già dal 12 dicembre, durante i The Game Awards 2019: nel frattempo, vi ricordiamo che il titolo è previsto in uscita su PC e PlayStation 4 in un periodo non meglio precisato, si spera entro e non oltre il 2020.