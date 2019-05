Monetizzazione in Dreams? Il team di Media Molecule ci ha riflettuto

Nel corso di una recente intervista rilasciata da Abbie Heppe a Venture Beat, il communications manager di Media Molecule ha discusso di numerosi, interessanti aspetti dello sviluppo del gioco.

Tra questi figurano anche alcune riflessioni messe in campo dal team in merito ad una potenziale inclusione nel progetto di un sistema di monetizzazione per i creatori che popolano il grande universo di Dreams. Sull'argomento, Heppe ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È qualcosa su cui abbiamo riflettuto. Non abbiamo fatto alcun annuncio in merito ad eventuali monetizzazioni in Dreams, o altri sistemi in cui le persone ricevono un contributo o vengono pagate per i propri contenuti. Vogliamo incoraggiare le persone a condividere. Siamo una piattaforma dedicata a coloro che creano in maniera amatoriale o per hobby. Sono certo che ci saranno persone che lo faranno in una maniera più professionale. Ma queste sono tutte cose che stiamo considerando e su cui stiamo riflettendo". Il communication manager ha inoltre sottolineato l'importanza della fase di Early Access di Dreams, durante il quale il team avrà la possibilità di avere a disposizione un "periodo di apprendimento e di riflessione su cosa verrà dopo".



Sino ad ora, sono numerosi i piccoli grandi talenti emersi grazie nel microcosmo del gioco, con utenti che hanno ricreato Resident Evil in Dreams o attirato l'attenzione di Sucker Punch con un tributo a ghost of Tsushima.