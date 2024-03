Monitor 4K HDR ad un ottimo prezzo: su Amazon è in sconto l'LG 27UP650P

Chi è alla ricerca di un buon monitor 4K con HDR da abbinare al PC o alle console dovrebbe tenere d'occhio la nuova offerta di Amazon, che consente di acquistare con uno sconto dell'11% uno dei prodotti firmati LG.

monitor LG 27UP650P 4K HDR in offerta su Amazon a soli 249,99 euro

Ci stiamo riferendo all'LG 27UP650P, monitor di 27 pollici che vanta una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) con pieno supporto all'HDR 400. Questo pannello è caratterizzato da varie funzionalità aggiuntive come il rivestimento anti-riflesso, il filtro per la luce blu, un sistema anti-sfarfallio e uno stand che consente di regolarne l'altezza, sempre che non si decida di utilizzare lo stand VESA per fissarlo alla parete o ad uno stand diverso da quello incluso nella confezione. In aggiunta, la frequenza d'aggiornamento è di 60 Hz e non manca il supporto ad AMD FreeSync. Parlando invece di connessioni, sul retro del pannello si possono trovare 2 porte HDMI 2.0, un ingresso DisplayPort 1.4 e l'uscita per jack da 3,5mm per l'audio.

Per chi non lo sapesse, l'acquisto di questo prodotto permette di aderire ad un'altra promozione Amazon legata al PC Game Pass. Acquistando il monitor 4K HDR di LG entro e non oltre il 31 marzo 2024, riceverete via mail un codice sconto del 33% da utilizzare sull'acquisto di un voucher per l'abbonamento della durata di tre mesi al servizio Microsoft.

È bene tenere in conto che questa è una delle Offerte di Primavera Amazon e, in quanto tale, non resterà attiva ancora per molto tempo. Se quindi siete interessati all'acquisto, vi suggeriamo di mettere il prodotto nel carrello prima che sia troppo tardi.

