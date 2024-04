Monitor gaming da 24' - 33% di sconto Pc game pass a un prezzo RIDICOLO

BenQ MOBIUZ EX240N Monitor Gaming fuori ora a un prezzo molto vantaggioso: 26% di sconto per un prezzo al minimo storico: 139,99 euro! Inoltre, avrai in omaggio il 33% di sconto se acquisti Pc Game Pass, per i tuoi futuri acquisti. Ricordiamo che il display ha tante funzioni come Anti Glare Screen, Blue Light Filter, Flicker-Free.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Parliamo di un monitor da gaming VA con frequenza di aggiornamento a 165Hz di 1ms, risoluzione 1920x1080 FHD e AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido.

Le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ ottimizzano la qualità dell’immagine per una giocabilità migliorata. Entrerai nel vivo dell'azione e sarai immerso nel gaming.

Particolare non trascurabile poi il fatto che monti 2 altoparlanti da 2,5W, chip DSP e un audio treVolo con tre modalità personalizzate. Così da adattarlo al tipo di gioco a cui stai giocando e al tipo di gamer che sei.

Ma non finisce qui: navigatore a cinque direzioni, Scenario Mapping e OSD rapido per un controllo pratico.

Non affaticherà la tua vista, grazie all'altezza/angolazione regolabile e alla funzione Eye-Care.

Tante possibilità di connessione: connettività HDMI e DP. Compatibilità a 120Hz con PS5 e Xbox Series X.

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.