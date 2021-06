Monitor gaming curvo Xiaomi 34 pollici in offerta su Banggood con oltre 300 euro di sconto

Super promozione su Banggood, il monitor gaming curvo 34 pollici di Xiaomi è in offerta al prezzo più basso degli ultimi mesi: 404.27 euro invece di 754,64€, con uno sconto sul listino pari al 46%, il prezzo più basso degli ultimi 105 giorni.

La promozione scadrà tra quattro giorni, potete acquistare il monitor curvo Xiaomi 34 pollici su Banggood con spedizione in 24 ore da magazzino europeo al prezzo di 1.68 euro e consegna in 3-6 giorni lavorativi. Ma quali sono le caratteristiche tecniche di questo pannello curvo targato Xiaomi?

Risoluzione: 3440x1440p

Rapporto di visualizzazione: 21:9

Curvatura dello schermo: 1500R

Frequenza di aggiornamento: 144Hz

Tempo di risposta: 4ms

Gamma di colori: 85% NTSC

Colore: 16,7 milioni

Contrasto: 3000: 1

Luminosità: 300 cd/m2

Il monitor è equipaggiato con due prese HDMI 2.0, due interfacce DP1.4, interfaccia audio e presa per il cavo di alimentazione, all'interno della confezione troviamo oltre al monitor anche la base, una staffa, cavo AC, vite per fissare lo schermo alla base, viti a muro e il manuale di istruzioni. Riguardo il cavo di alimentazione, Banggood specifica che il prodotto viene fornito con cavo di alimentazione cinese, adattatore per alimentazione europea non incluso.

Un monitor perfetto per il gaming e l'intrattenimento, venduto ad un prezzo estremamente ribassato solo per pochissimi giorni, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.