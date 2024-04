Monitor gaming MSI da 27' a -27% + sconto 33% su Game pass: cosa aspetti?!

MSI MAG 274UPF Monitor da gioco da 27“ vanta il pannello Rapid IPS ideale per i giochi in rapido movimento come gli sparatutto in prima persona, combattenti, simulazioni di corse, strategia in tempo reale e tanto altro. Supporta una risoluzione fino a 3840x2160 e i 16:9, per una qualità delle immagini totali. Oggi lo paghi 493,80 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ha una maggiore copertura del gamut rispetto ai monitor generici. I colori e i dettagli dei giochi appariranno più realistici e raffinati, per spingere l'immersione al massimo.

La connessione con cavo USB Type-C consente di alimentare i dispositivi (fino a 65W) e di visualizzare senza problemi la modalità DisplayPort Alt. Puoi collegare il monitor e il PC con il cavo USB che si trova nella confezione degli accessori del prodotto.

Questo modello può aggiornare il firmware tramite un connettore USB, che è semplice e facile da usare. In questo modo gli utenti possono aggiornare il firmware da soli in qualsiasi momento quando MSI rilascia l'ultima versione. Avrai così il monitor sempre aggiornato facilmente.

Lo sconto è del 20%, quindi lo paghi solo 493,80 euro! Ma non solo otterrai: anche lo sconto del 33% su Pc game pass, così potrai risparmiare su acquisti futuri riservati al tuo Pc!

