In arrivo nuovi monitor gaming MSI, tutte le novità di febbraio

Sono in arrivo due nuovi monitor gaming MSI su Amazon: MSI Optix MEG381CQR Plus Monitor Gaming 37.5" Curvo e MSI MPG ARTYMIS 273CQR Monitor Gaming 27" Curvo sono disponibili dal 10 febbraio 2022, ora in preordine su Amazon Italia.

MSI MPG ARTYMIS 273CQR Monitor Gaming 27" Curvo - 599€

Questo monitor presenta un pannello da 27 pollici con una curvatura 1000R e un'elevata frequenza di aggiornamento a 165 Hz, uno schermo ideale per gli sparatutto in prima persona, i giochi d'azione ed i simulatori, generi dove il puntamento preciso e fluido e il tracciamento veloce dei movimenti sono aspetti fondamentali. MSI MPG ARTYMIS 273CQR Monitor Gaming 27" Curvo ha una risoluzione 2560x1440 (WQHD) 16:9 con supporto certificato HDR 400 Display. Disponibile anche in versione da 24 e 34 pollici.

MSI Optix MEG381CQR Plus Monitor Gaming 37.5" Curvo - 2.166,07€

Caratterizzato da uno schermo da 38 pollici con curvatura 2300R e frequenza di aggiornamento a 175 Hz, il pannello Optix MEG381CQR Plus IPS offre una elevata luminosità, risoluzione 3840x1600 UWQHD+ 21:9 con supporto certificato HDR 600 Display. Disponibile anche in versione 34 pollici.

Su Amazon.it trovate tutte le novità monitor gaming MSI, con schermi curvi, display piatti, monitor business e pensati per i content creator, una vasta selezione di prodotti per soddisfare le esigenze di una vasta fascia di consumatori.