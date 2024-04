Monitor portatile gaming 15': il prezzo è in CADUTA LIBERA! Approfittane

Monitor portatile HTNZIR è un ottimo monitor gaming, che può risultare utile anche per lo streaming (legale) o per quanti, per lavoro, necessitano di un secondo schermo. Tra le tante caratteristiche, ricordiamo anche l'altoparlante integrato, così non avrai bisogno di altoparlanti aggiuntivi. Oggi puoi pagarlo 89,99 euro, grazie coupon da 20 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Questo monitor portatile da 15,6 pollici offre la massima esperienza di gioco con la sua eccezionale frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una risoluzione di 1920*1080. Il display garantisce aggiornamenti fluidi e riduce notevolmente la sfocatura del movimento e la fastidiosa latenza prodotta invece da altri monitor portatili.

Facile da collegare a tutti i dispositivi: utilizzando la porta USB-C o HDMI. Puoi collegarlo così facilmente a laptop, console di gioco o qualsiasi altro dispositivo.

Il supporto VESA consente impostazioni flessibili per trovare l'angolo di visualizzazione perfetto per le tue preferenze. Così da poterlo guardare da tutte le angolazioni, senza perdere alcun particolare.

Ricordiamo dunque l'offerta: applica il coupon e risparmia 20 euro, pagandolo solo 89,99 euro.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!