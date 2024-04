Questo monitor Samsung ti avvolgerà: se fai presto risparmi un terzo!

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G9 (S49CG950) è un monitor che abbraccia letteralmente gli utenti che lo acquistano. Curvo (1800R), 49 pollici, risoluzione 5120x1440 (DQHD), con funzione Smart Hub, 32:9, schermo HDR10+ e tanto altro ancora. Ora puoi risparmiare di molto sul prezzo di partenza, ulteriormente ribassato del 4%! Ovvero 1.149,00€.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La risoluzione 5120 x 1440 poggia sulla tecnologia DQHD e un Pannello OLED. Lo schermo è 32:9, ma va anche aggiunta la funzione HDR True Black 400 per colori ancora più vividi.

Non è un semplice monitor ma si avvicina a una smart tv, grazie alla Piattaforma Smart TV integrata, al Gaming Hub per avere tutti i giochi in un unico posto a portata di mano.

Le azioni saranno quanto più reali possibili grazie al Refresh Rate 240Hz, al Response Time 0,03ms (GtG). Non manca la Compatibilità G-Sync, mentre lo sfarfallio viene azzerato grazie alla funzione Flicker Free.

Gli occhi sono protetti con la funzione Eye Saver Mode. Tante possibilità di collegamento: Game Mode 1 Display Port, 1 HDMI, 1 Micro HDMI, 3 USB, WiFi, Bluetooth.

Non avrai bisogno di casse grazie ai potenti Speaker integrati.

Ricordiamo dunque che il prezzo sia stato ulteriormente ribassato del 4%, dopo un primo sconto del 25%. Dunque paghi 1.149,00 euro, circa 400 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

