Monkey Island Anthology, annunciata una raccolta per il trentesimo anniversario

Il trentesimo anniversario di Monkey Island verrà celebrato adeguatamente da Limited Run Games, la compagnia ha infatti annunciato che a ottobre pubblicherà una corposa antologia per PC contenente quattro giochi della serie.

Il pacchetto includerà The Secret of Monkey Island, The Secret of Monkey Island Special Edition, The Secret of Monkey Island 2 Special Edition e The Curse of Monkey Island. All'appello mancano progetti come Escape from Monkey Island e Tales of Monkey Island, quest'ultimo targato Telltale Games e all'epoca molto apprezzato da pubblico e critica.

Al momento Limited Run Games non ha annunciato quali saranno i bonus previsti per l'edizione fisica, il publisher sta lavorando ad una confezione che possa rendere giustizia ad una serie leggendaria come Monkey Island, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti con l'avvicinarsi del lancio di The Secret of Monkey Island Anthology, previsto per il mese di ottobre su PC.

La serie Monkey Island è assente dagli schermi ormai da moltissimi anni, nei primi anni '10 i vari episodi della saga sono stati ripubblicati su mobile mentre un capitolo inedito manca dal 2000, anno di uscita di The Curse of Monkey Island, escludendo l'avventura episodica di Telltale datata 2009.