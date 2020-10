Monkey Island Anthology, la collection definitiva per i fan della serie LucasArts

Se siete fan di Monkey Island, il publisher indipendente Limited Run Games è pronto a soddisfare i vostri desideri con l'imminente pubblicazione di Monkey Island Anthology in arrivo il 30 ottobre.

La confezione include cinque giochi (The Secret of Monkey Island, LeChuck's Revenge, The Curse of Monkey Island, Tales of Monkey Island e Fuga da Monkey Island) raccolti in una chiavetta USB e tanti altri gadget tra cui il certificato di autenticità firmato da Ron Gilbert, un floppy disk "Disk 22", una cornice con artwork esclusivo, replica del biglietti per il parco Big Whoop, un poster, set di spille con l'evoluzione del volto di Guybrush Threepwood, una statua del protagonista e un artbook con immagini e dietro le quinte dello sviluppo.

I preordini di Monkey Island Anthology apriranno il 30 ottobre al prezzo di 159.99 dollari, al momento non è chiaro quando inizierà effettivamente la distribuzione del prodotto, come sempre nel caso di Limited Run Games le copie disponibili saranno limitate e nel caso dell'Europa è necessario aggiungere i costi di spedizione e dogana, non avendo la compagnia un magazzino nel nostro continente.

Una proposta interessante per i fan della serie LucasArts, un pacchetto definitivo con cinque giochi e memorabilia da collezione, tra cui il certificato con la firma del co-creatore della serie e una statua di Guybrush Threepwood.