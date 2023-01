Devolver Digital saluta Earl Boen: l'attore ha doppiato Captain LeChuck di Monkey Island

Dalle pagine dei propri profili social, i responsabili di Devolver Digital si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Earl Boen: l'attore di Terminator ha doppiato Captain LeChuck nella serie di Monkey Island e ha prestato la propria voce a numerosi personaggi di serie videoludiche altrettanto celebri.

"Grazie per tutti i ricordi che ci hai regalato, Signor Boen", recita il messaggio condiviso da Devolver Digital per omaggiare l'attore newyorkese scomparso all'età di 81 anni. Boen è conosciuto dal grande pubblico per la sua interpretazione del Dr. Peter Silberman, lo psicologo criminale della serie cinematografica di Terminator.

Nella lunga carriera dell'attore statunitense ci sono state anche delle importanti collaborazioni con publisher e sviluppatori di videogiochi: la più celebre è quella che ha visto Boen indossare idealmente il cappello da pirata di Captain LeChuck nella serie di Monkey Island fino al 2010.

La passione per il doppiaggio videoludico dell'attore americano viene confermata anche dalle partnership che, dal 1995 al 2016, hanno visto Boen doppiare numerosi personaggi di serie come World of Warcraft, Psychonauts e Call of Duty, come pure nei videogiochi Baldur's Gate Dark Alliance, Metal Gear Solid 2 Substance e Sons of Liberty. L'ultimo impegno professionale di Boen nell'industria videoludica risale appunto al 2016, con la partecipazione nell'MMORPG di World of Warcraft Legion.